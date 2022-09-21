Yenimahalle'ye yeni proje

Çayırova Belediyesi, Yenimahalle'ye kazandırılacak aile sağlığı merkezi, spor salonu ve muhtarlık binası kazandırılıyor.

Yenimahalle halkının talebi üzerine Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Yenimahalle'ye aile sağlığı merkezi, spor salonu ve muhtarlık binası kazandırıyor. Proje için önce yer üreten ve kamulaştırma yapan Başkan Çiftçi, bir süre önce başlayan ASM ve Hizmet Binası inşaatında incelemelerde bulundu.

"Projenin devamında yeni park daha yapacağız"

Aile Sağlığı Merkezi, muhtarlık binası, spor salonu ve çevre düzenlemesinin Yenimahalle'nin çok önemli bir ihtiyacı olduğunu ifade eden Başkan Çiftçi, "Halkımızın taleplerini önceliklerini biliyoruz ve plan dahilinde projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. Yenimahalle'de yaşayan vatandaşlarımızın talebini yerine getirmekten mutluyuz. Projeye başlamak için önce arazi ürettik, kamulaştırma, proje ve ihale süreçlerini tamamlayarak bir süre önce inşaatına başladık. Buraya sadece ASM ve hizmet binası değil, halkımızın nefes alacağı yeşil alanlar da yapacağız. Hizmet binası çevresine hemşehrilerimizin nefes alacağı ve çocuklarımızın oynayacağı park yapıyoruz. Projenin devamında yeni park daha yapacağız. Ayrıca Yenimahalle'de yeni ürettiğimiz farklı bir alanda da park yapacağız. Yeşile önem veriyoruz. Bulduğumuz uygun her alanı yeşillendiriyoruz. Bizim hedefimiz daha yeşil ve yaşanabilir Çayırova. Bu hedef doğrultusunda canla başla çalışmaya devam ediyoruz" dedi.