İhlas Haber Ajansı

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Yeniyalı Cami'ye engelli bireyler için asansör yapıldı

Körfez’de bulunan Yeniyalı Cami’ye yaşlı ve engelli vatandaşların kullanımı için asansör yapıldı.

Körfez'de bulunan Yeniyalı Cami'ye yaşlı ve engelli vatandaşların kullanımı için asansör yapıldı.


Vatandaşların talepleri sonrasında Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt'ün talimatı ile başlayan çalışma tamamlandı, Yeniyalı Cami'ye yaşlı ve engelli vatandaşların kullanımı için asansör yapıldı. Hem yaşlılar hem de engelliler için büyük kolaylık sağlayacak olan asansör, 385 kilogram ağırlığı taşıyacak kapasitede.

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