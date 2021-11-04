Yere düşen mum odayı yaktı, 1 kişi dumandan etkilendi

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yabancı uyruklu şahısların kaldığı bir dairede yere düşen mum sebebiyle çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, Kocaeli'nin Darıca ilçesi Osman Gazi Mahallesi Hasan Tahsin Caddesi Çardak Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde yabancı uyruklu şahısların yaşadığı 2 katlı bir binanın 2. katında, yakılan mumun yere düşmesi sebebiyle yangın çıktı. Daireden çıkan dumanları gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Yangın esnasında dumandan etkilenen bir kişi ambulansa alınarak tedavi edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.