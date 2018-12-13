Yerli malı haftasında Kocaeli masalları dinlediler

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen yerli malı haftası programında çocuklar 'Bilge Şehir Kocaeli' masalları dinlediler.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen Yerli Malı Haftası Programında çocuklar Kocaeli masallarını dinledi. Program sonunda miniklere Kocaeli yöresel lezzetlerinden ikramlıklar sunuldu. İçeresinde topaç da bulunan çeşitli yöresel oyuncaklar hediye edildi. Program öncesi Kocaeli'ye özgü yerel ürünler çocuklara tanıtıldı. Kandıra yoğurdundan, İzmit pişmaniyesine, Eşme ayvasından, Kandıra bezine kadar Kocaeli'de üretilen ürünlerle ilgili bilgi edinen çocuklar, Kocaeli köylerinde söylenegelen masalları ve manileri dinledi. Kocaeli'nde kuşaklardır aktarılan maniler, tekerlemeler ve masalları dinleyen çocuklar, Kocaeli'ye ait geleneksel ve kültürel değerleri öğrendiler.

Yerli Malı Haftası sebebiyle düzenlenen programda anaokulu öğrencileri, Melek Portakal Çeliköz, Neslihan Efe ve Elif Olcay'ın anlatımlarıyla Kocaeli masallarını ve manilerini dinledi. Program sonunda ise Kocaeli'nin yöresel tatlarından ikramlarla yerli malı haftasını kutladılar. 1946 yılından bu yana her yıl 12-18 Aralık tarihinde gerçekleştirilen yerli malı haftasında çocuklara Türk malları hakkında bilgi veriliyor. Şiirler okunuyor, konuşmalar yapılıyor, skeçler ve oyunlar sergileniyor.

Yerel Kültür Teşekkülleri Platformu kadınlar kolunun katkılarıyla gerçekleşen programa katılan öğretmen ve veliler de yerli üretimin teşvik edilmesi adına bu tarz organizasyonların önemli olduğunu söyleyerek Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ettiler.