Yeşil plakalı otomobilde feci kaza: 3 ölü, 1 ağır yaralı

Kocaeli'de, Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeyken kontrolden çıkarak takla atan yeşil plakalı otomobilde bulunan 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul istikametine seyir halinde olan 06 CD 7075 yeşil plakalı otomobil kontrolden çıktı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil yol kenarına savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde otomobilde sıkışan 3 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği, 1 kişinin ise yaralı olduğu belirlendi.

İtfaiye ekipleri hurdaya dönen araçtaki cesetleri ve yaralıyı çıkarmak için çalışma başlattı.