Yeşil sahaların en özel maçında kazanan dostluk oldu

KOCAELİ (İHA) – Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri Kocaelispor'un eski futbolcularıyla maç yaptı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesine bağlı Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri Kocaelispor'un eski futbolcularıyla maç yaptı. Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezinde eğitim gören özel öğrencilerin spora olan ilgisi ve merkezde aldıkları beden eğitimi derslerindeki başarısını fark eden Kocaelisporlu eski futbolcular maç teklifinde bulundu. Kocaelispor'un efsane isimleri Kaan Dobra, Fevzi Açıkgöz, Sinan Uğur, Engin Öztonga, Haydar Koç, FİFA Kokartlı eski hakem Mustafa Çulcu ve İŞKUR İl Müdürü Ulvi Yılmaz forma giydi. Karma oluşan 2 takımın yeşil sahadaki mücadelesi renkli görüntülere sahne oldu.

Özel öğrencilerin heyecanı ve mutluluğu gözlerine yansırken futbolcular da öğrencilerle birlikte keyifli dakikalar yaşadı. Maç sonu açıklama yapan Kocaelisporlu eski futbolcu Kaan Dobra, “Bugün bu güzel organizasyonda özel öğrencilerle buluşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Onlar hayatımızın bir parçası ve onlarla birlikte vakit geçirmek, onlara destek olmak bizim görevimiz” dedi.

Yeşil sahada en özel maçını yaptığını ifade eden FİFA Kokartlı eski hakem Mustafa Çulcu ise, “Bize özel bir maç teklifi geldi. Böyle bir teklif geri çevrilemezdi. Bu yavrularımızın mutluluğu bizim de mutluluğumuz. Yeşil sahadaki mücadelemiz onların yüzlerinde çok güzel bir gülümsemeye dönüştü. Bu da bizim bu özel mücadelemizin ödülü. Onlarla birlikte spor yapmak güzel bir duygu. Elimizden geldiğince onlara destek olacağız. Büyükşehir Belediyesi'nin bu çocuklarımızı topluma kazandırması büyük bir hizmet” diye konuştu.

Yeşil sahada renkli görüntülerin yaşandığı mücadelenin sonunda özel öğrenciler Kocaelispor'un efsane isimlerine pasta sürprizi yaptı. Öğrenciler maç sonu eski futbolculara günün anısına yaptıkları pastayı vererek hatıra fotoğrafı çekildi. Renkli görüntülerin yaşandığı maçta kazanan dostluk oldu.