'Yeşilçam Vokal Grubu' Gebzeli çocukları coşturdu

Gebze'de Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği yaz şenliklerinde sahneye çıkan Yeşilçam Vokal Grubu, Beylikbağı Stadı'nda verdiği nostaljik konserle çocukları coşturdu.

Yaz döneminde ardı ardına gerçekleştirdiği konser etkinlikleri ile 7'den 70'e herkese ulaşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, birbirinden keyifli eğlence programlarıyla da çocuklara unutulmaz anlar yaşatıyor. Bu bağlamda büyükşehir, yaz şenliklerine damga vuran Yeşilçam Vokal Grubu'nu bu kez Gebzeli çocuklar ile buluşturdu. Animasyon gösterileri, şişme oyun alanları, yarışmalar, müzik ve daha pek çok etkinliğin yer aldığı alanda bir araya gelen çocuklar doyasıya eğlendi. Gebzeli çocuklara etkinlik boyunca patlamış mısır, Osmanlı macunu, dondurma ve pamuk şekeri ikram edildi. Büyükşehir, keyifli geçen organizasyonda aileleri de unutmadı. Çocuklar oyun parklarında doyasıya eğlenirken, Beylikbağı Stadı'na gelen ailelerin zaman geçirmesi için ikram çadırı kuruldu. Vatandaşlara şenlik boyunca pide, meşrubat ve dondurma ikramı yapıldı. Yaz şenliğinde gönüllerince eğlenen her çocuğa çekiliş bileti verildi. Program sonunda yapılan çekiliş ile başta bisiklet olmak üzere birçok hediye sahiplerini buldu.