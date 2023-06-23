İzmit Belediyesi'nin kente kazandırdığı Yeşilova Çınar Çocuk Evi'nde mezuniyet töreni gerçekleştirildi. Mezuniyet töreninde konuşan Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Bizim için Çınar Çocuk Evleri eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak adına çok önemsediğimiz ve hayata geçirmek için çok fazla emek verdiğimiz projelerimizden bir tanesiydi" dedi.

İzmit Belediyesi'nin Yeşilova Çınar Çocuk Evi ikinci mezunlarını verdi. Mezuniyet töreninde Jüpiter, Venüs, Merkür, Mars, Dünya ve Neptün sınıfları yıl sonu gösterileriyle beğeni topladı. Yıl boyunca gösterdikleri başarı ve emeklerin göstergeleri olan karnelerini miniklere İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet takdim etti. Öğrencilerin mezuniyet heyecanı yaşadığı programda veliler de duygulandı.

"Biz de her zaman onlarla gururlanacağız"

Çınar Çocuk Evi'nin ikinci mezuniyet töreninde gururlu ve onurlu olduklarını ifade eden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "2022-2023 eğitim yılının sonunu kutlamak ve Yeşilova Çınar Çocuk Evi'nden mezun olan sevgili evlatlarımızı onurlandırmak için bir araya geldik. Bizim için Çınar Çocuk Evleri eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak adına çok önemsediğimiz ve hayata geçirmek için çok fazla emek verdiğimiz projelerimizden bir tanesiydi. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana ilk başladığımız iş kreşlerdi. Yeşilova Çınar Çocuk Evi de bu kreşlerin ilkiydi. Ne yazık ki mecliste çoğunluğumuzun olmaması sebebiyle kreş müdürlüğü kurulması talebimiz reddedilmişti ama hiçbir engel bizi durduramazdı. Asıl önemli olan bu hizmeti öyle ya da böyle hayata geçirebilmekti. Her ne kadar öğretmenlerimize bir kreş müdürlüğü adı altında bir eğitimci sıfatı veremesek de onların da müthiş katkısıyla beraber bu kreşleri kurmak nasip oldu. İlk mezunlarını geçen sene vermiştik, bu yıl da 2'nci mezunlarını veriyoruz. Sevgiyle yetiştirilen küçük çınarlarımız, bugün büyük hayallerle mezun oluyorlar ve eminim ki bundan sonraki eğitim ve öğretim hayatlarında ışıklarını yaymaya devam edecekler. Biz de her zaman onlarla gururlanacağız" dedi.

"Çınar Çocuk Evlerimizi çoğaltıyoruz"

Her yaş grubundaki çocuğa kaliteli eğitim imkanı sunmaya gayret gösterdiklerini kaydeden Hürriyet, "Bunun için de hepinizin bildiği gibi Çınar Çocuk Evlerimizi çoğaltıyoruz. İkinci Çınar Çocuk Evimiz de çok yakında Tüysüzler mahallemizde açılacak. Üçüncü ve dördüncü Çınar Çocuk Evimizin temelini Tepeköy ve Erenler Mahallemizde attık ve çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Daha çok çocuğumuz bu eğitimlerden yararlansın istiyoruz" diye konuştu.

Başkan Hürriyet, eğitim yılı boyunca gönüllük esasıyla destek veren Felsefe Öğretmeni Hülya Poyraz ve eğitim danışmanlığı hizmeti veren Bahar Çoban'a teşekkür ederek, hediyelerini takdim etti.