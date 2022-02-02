Yeşilova Solaklar Kavşağı'nda çalışma yapılacak

Yeşilova Solaklar Kavşağı'nda çalışmalar yapacaklarını söyleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Projemizin Karayolları Genel Müdürlüğü onay süreçleri tamamlandı" dedi.

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit Yeşilova Mahallesi esnafı ile bir araya geldi. Yeşilova kavşağı ve yol projeleri başta olmak üzere hayata geçecek çalışmalar hakkında bölge esnafına bilgi veren Başkan Büyükakın, "Solaklar ve Yeşilova bölgelerimize erişimi sağlayan ticaret ve yoğun konut alanlarının hizmet eden sinyalize kavşak alanında yeni bir proje gerçekleştirdik. Bu proje kapsamında; D-605 Kandıra Karayolu üzerinde yer alan sinyalize kavşağı kaldırarak transit geçiş sağlayacağız. Yeşilova ve Solaklar bölgesine erişimi yeni yapılacak farklı seviyeli köprüler vasıtasıyla sağlayacağız. Bu sayede yoğun trafik akışının olduğu kollardaki bekleme ve duraklamaların önüne geçeceğiz. Projemizin Karayolları Genel Müdürlüğü onay süreçleri tamamlandı. Uygulama projelerine çalışıyoruz. Çalışmalar neticesinde 2022 yılı içerisinde yapım işlerine başlamayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.