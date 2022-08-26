Yeşilova'nın 4 sokağına 116 ton asfalt

İzmit Belediyesi ekipleri, Yeşilova Mahallesi'nde zamanla deforme olan yollarda asfalt çalışması gerçekleştiriyor. Bu çerçevede, Yeşilova Mahallesi'ndeki 4 sokakta 116 ton asfalt ve 28 ton PMT kullandı.

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yeşilova Mahallesi Yegane Sokak ve Büşra Sokak'ta gerçekleştirdiği asfalt yama çalışmasında 115 ton asfalt ve 83 ton PMT kullanarak sokakların yollarını yeniledi. Çalışmalarına devam eden ekiplerin son durağı Bülbül, Üzmez, Serçe ve Sevde sokakları oldu. Ekipler, 4 sokakta gerçekleştirdikleri asfalt yama çalışmasında 116 ton asfalt ve 28 ton PMT kullandı.