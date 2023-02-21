Yıkılan Gölcük Hükümet Konağı yeniden yapılacak

Depreme dayanıksız olduğu belirlenerek yıkılan Gölcük Hükümet Konağı'nın yeniden yapım ihalesi tamamlandı.

Depreme dayanıksız olduğu yapılan incelemelerle belirlenen Gölcük Hükümet Konağı ve alan içerisinde bulunan İlçe Jandarma Komutanlığı, yeni yerlerine taşınarak hizmet vermeye başlamıştı. Taşınma ve tamamlanan işlemler sonrasında eski binanın yıkımı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlanmıştı. Yıkılan alanda yeniden inşa edilecek olan Gölcük Hükümet Konağı'nın ihale süreci ise tamamlandı. Kocaeli Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nda 10 Ocak'ta yapılan ihaleyi Yavuz İnşaat kazandı. Yer tesliminin yapılması akabinde inşaatı başlayacak Gölcük Hükümet Konağı'nın, 650 gün içinde de tamamlanması planlanıyor. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, tamamlanan ihale sürecinin ve yapılacak olan yeni binanın ilçeye hayırlı olması temennisinde bulundu.