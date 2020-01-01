Yılbaşı gecesi alkollü sürücünün kullandığı otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

Kocaeli'nin Körfez ilçesi D100 Karayolu'nda 2.34 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucunda meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin Körfez ilçesi D100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fatih Yasin D. idaresindeki 34 TD 4420 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda ayı istikamette seyir halinde olan Şenol Koç yönetimindeki 34 BAS 139 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan Fatih Yasin D. idaresindeki otomobil yoldan çıktı. Yolun yanında bulunan alanda park halinde olan bir tankere çarpan otomobil takla attı. Su kanalına düşerek durabilen otomobil içerisinde bulunan Uğur Demirtaş (29), eşi Damla Demirtaş ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Fatih Yasin D. ise kazadan küçük sıyrıklarla kurtuldu.

Kazada yaralanan 1 kişi hayatını kaybetti

Kazayı gören çevredekiler durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından otomobil içerisinde sıkışan yaralılar çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri ambulansta yapılan yaralılar Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Uğur Demirtaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Küçük sıyrıklarla kurtulan sürücü alkollü çıktı

Olay yerine intikal eden polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde sürücü Fatih Yasin D.'nin 2.34 promil alkollü olduğu tespit edildi. Fatih Yasin D. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay yerinde ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından kullanılamaz hale gelen otomobil çekici yardımı ile kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.