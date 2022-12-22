İhlas Haber Ajansı

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Yılbaşı öncesi 900 litre bandrolsüz etil alkol ele geçirildi

Jandarma ekipleri yılbaşı öncesinde İzmir’den Kocaeli’ye yüklü miktarda bandrolsüz alkol getiren şahıslara operasyon düzenledi.

Jandarma ekipleri yılbaşı öncesinde İzmir'den Kocaeli'ye yüklü miktarda bandrolsüz alkol getiren şahıslara operasyon düzenledi. 900 litre bandrolsüz etil alkol ele geçirilirken 2 şahıs hakkında da işlem başlatıldı.


Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, yılbaşı öncesinde 2 şüphelinin İzmir'den Kocaeli'ye yüklü miktarda bandrolsüz etil alkol getirerek piyasaya süreceği yönünde bilgi aldı. Ekiplerce yapılan operasyonla 900 litre bandrolsüz etil alkol ele geçirildi. Ürünlere el konulurken şahıslar hakkında işlem başlatıldı.

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