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Y?lba??na 9 g?n kala Kand?ra hindisine yo?un ilgi

Kocaeli’nin Kand?ra il?esinde yeti?tirilen hindilere y?lba?? ?ncesi talep artt?.

Kocaeli'nin Kand?ra il?esinde yeti?tirilen hindilere y?lba?? ?ncesi talep artt?.


Kand?ra il?esinde ?iftlik ve k?ylerdeki k?meslerde yeti?tirilen siyah hindilere y?lba??na 9 g?n kala otel, restoranlar ve marketler b?y?k talep g?steriyor. Yakla??k 8 ayda kesilebilir hale gelen Kand?ra hindisinin kilosu 35 TL'ye sat?l?yor. A??rl?klar? 5-10 kilogram aras?nda de?i?en hindiler, 350 TL'ye kadar al?c? bulabiliyor.


Son g?nlerde hindilere gelen ilginin artt???n? belirten hindi ?iftli?i sahibi Tuncay Levent, ?Hindilerimiz meralarda gezerek beslenmektedir. M?s?r, bu?day, ay?i?e?i gibi do?al ?r?nler de vermekteyiz. Hindilerimize talep ?ok fazla. M??terilerimizi memnun etmek bizlere gurur veriyor. ?l?emizin ?nemli de?erlerinden biri olan bu Kand?ra hindisinin lezzeti farkl?d?r. Ortalama hindilerimizin kilosu kesilmi? halde 5-10 kilogram aras?nda de?i?mektedir. Kesilmi? ?ekilde kilosunu 35 TL'ye satmaktay?z? dedi.

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