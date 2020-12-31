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Yılbaşına saatler kala kuru yemişçilerde endişelendiren görüntüler

Kocaeli’de yılbaşı gecesi öncesinde kuru yemişlerde uzun kuyruklar oluştu.

Kocaeli'de yılbaşı gecesi öncesinde kuru yemişlerde uzun kuyruklar oluştu. Sosyal mesafe unutulurken, vatandaşlar tıka basa iş yerlerinde birbirleriyle yarıştı.


Kocaeli'de yeni yıla saatler kala vatandaşlar sokaklara akın etti. Korona virüs önlemleri kapsamında uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde caddeler insanlar ile dolup taştı. Sokaklarda vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe saydı. Sokak, cadde ve marketlerin önü alışveriş yapan vatandaşlarla doldu. İş yerlerinin içinde kalabalık görüntüler ortaya çıkarken, sosyal mesafe adeta unutuldu.

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