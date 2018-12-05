Yıldız Konutları Kadın ve Çocuk Eğitim Merkezi açıldı

‘Sağlıklı Anneler Mutlu Aileler' sloganı ile yola çıkan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, anneler için İzmit Yıldız Konutlarında Kadın ve Çocuk Eğitimi Merkezini açtı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Yıldız Konutları'nda yapımı tamamlanan Kadın ve Çocuk Eğitim Merkezinin açılış programı gerçekleştirildi. Bin 700 metrekare kapalı kullanım alanına sahip olan merkez, kadınların hizmetine kazandırıldı. Açılış törenine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, Fen İşleri Dairesi Başkanı Serkan Ihlamur, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Cenan Turan, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı Bayram Bayram, Büyükşehir yetkilileri, Kocaeli Anne Şehir Projesi eğitmenleri, kursiyerler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Merkez açılışında konuşan kursiyer Öznur Beşkazalıoğlu, “Kocaeli'de yaşayan kadınları sporla buluşturan başkanımıza şahsım ve arkadaşlarım adına şükranlarımı sunuyorum. Siz burada sadece bir spor salonu açmadınız, aynı zamanda bizim mutlu olmamızı sağladınız. Bir annenin mutlu olması ailesine, çevresine yayılıyor. Kadına verilen değer Kocaeli'de her geçen gün artıyor. 2 çocuk annesiyim. Proje ile yeniden sosyal hayata geri döndüm ve projeden çok memnunum” dedi.

Açılış konuşmasında toplumu inşa eden başöğretmenlerin anne olduğunu ifade eden Başkan Karaosmanoğlu ise, “Dünya üzerinde en şerefli varlık insandır. Kadınına değer vermeyen bir toplum, toplum olamaz. Ulus hiç olamaz. Mutlu ve huzurlu bir toplum olmak istiyorsak insanımıza, en başta kadınımıza değer vereceğiz. Çünkü annelerimiz hayat kaynağımız, varlık nedenimizdir. Annelerimiz toplumu inşa eden mimardır. Anne başöğretmendir. Anne öğretecek ki geleceğin yöneticileri olan çocuklarımız en iyi şekilde yetişecek” diye konuştu.

Konuşmasında devam eden Başkan İbrahim Karaosmanoğlu, “Bir çığır açtık. Topluma öncü olmak için 15 yıldır yürüyoruz. Sadece yürüyüşler yetmiyor. Fırsat buldukça doğada yürüyün. Her yerde yürüyüş alanları yaptık. Dokusunu uygun gördüğünüz orman arazilerine yürüyüş parkurları yaptık, yapmaya devam edeceğiz. 70 binin üzerinde kadınımız haftada 3 gün düzenli spor yapıyor. 100 bin üzerinde hanım kardeşimize spor yaptırmak istiyoruz. Hem iyileşeceğiz hem de çevremize faydalı olacağız” şeklinde konuştu.

5 adet dükkandan oluşan Kadın ve Çocuk Eğitimi Merkezi bin 700 metrekare kullanım alanına sahip. Eğitim merkezi içerisinde fitness, pilates, step, aerobik ve zumba sporunun yapıldığı 2 adet salon bulunuyor. Ayrıca merkezde çocuk oyun odası, akıl oyunları odası, 3 adet hobi sınıfı, 70 kişilik eğitim salonu, idari ofis, toplantı odası, kütüphane diyetisyen ve fizyoterapist odası, soyunma odaları ve mescit bulunuyor.