Yılın en iyisi seçilen Şamdan'dan teşekkür ziyareti

KOCAELİ(İHA) – Geçtiğimiz günlerde Paris'te düzenlenen ödül töreninde karate branşında 60 kiloda 2018 yılının en iyi sporcusu olarak seçilen Milli Sporcu Eray Şamdan, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak'ı ziyaret ederek, desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Paris'te düzenlenen ödül töreninde karate branşında 60 kiloda 2018 yılının en iyi sporcusu olarak seçilen Milli Sporcu Eray Şamdan'ı makamında konuk etti. Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Başkanı Bekir Güven ve Kulüp Antrenörleri Adnan Şamdan ile Ahmet Akçay'ında hazır bulunduğu ziyarette Başkan Karabacak, Milli Sporcu Eray Şamdan'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü'nün Türkiye'ye önemli başarılar kazandıracağına olan inancını dile getiren Başkan Karabacak, “2018 yılında Premier Lig Şampiyonu olan Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübümüzün Karate takımı sporcusu gururumuz Eray Şamdan geçtiğimiz günlerde Paris'te düzenlenen ödül töreninde 60 kiloda 2018 yılının en iyi sporcusu olarak seçildi. Sporcumuzu ve hocalarını tebrik ediyorum. Eray kardeşimizin Tokyo'da yapılacak Olimpiyat Oyunları'na katılarak ülkemize madalya kazandıracağına inancımız tam” dedi.

Genç yaş kategorisinde elde ettiği başarılarla adını karate tarihine altın harflerle yazdıran Eray Şamdan, Ümit, Genç ve 21 Yaşaltı kategorilerinde 1 Dünya Şampiyonluğu ve 1 Dünya üçüncülüğünün yanı sıra, 6 kez Avrupa Şampiyonluğu 1 kez de Avrupa üçüncülüğü yaşadı. Alt yaş gruplarında kırılması neredeyse imkansız bir rekora imza attı. Genç yıldız, büyükler kategorisinde de elde ettiği başarılarla dünya sıralamasının zirvesine çıktı. Özellikle 2018 yılında elde ettiği zaferleriyle rakiplerinin korkulu rüyası haline gelen Şamdan, Dünya Karate Federasyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 2018 yılı içinde girdiği uluslararası organizasyonlarda toplamda en yüksek puanı toplayarak 60 kiloda Dünya'nın 1 numarası oldu.