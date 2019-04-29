Yılın enleri ödüllerini aldı

Kocaeli Üniversitesi Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen ödül törenine İzmit Belediye Başkanı Vekili Dilek Yalçın da katıldı.

Etkinlikte yılın en iyi dizisinden, en iyi erkek oyuncusuna, yılın en iyi iş adamından yılın en iyi şarkıcısına kadar toplam 25 dalda ödüller verildi.

Kocaeli Üniversitesi Liderlik Kulübü Başkanı Emre Dalgıç ödül töreninde yaptığı konuşmada ” üniversitedeki arkadaşlarımızla birlikte nasıl sosyal aktiviteler yaparız konusunda çalışmalar yürüttük. Üniversitemizdeki arkadaşlarımıza nasıl dokunuruz diye düşünüyorduk. Üniversitedeki arkadaşlarımızla yaptığımız anketler sonrası enleri kategorileri ve ödülleri belirledik. Etkinliğimizde bize destek olan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e ve çalışanlarına teşekkür ederim” dedi.

Girişimci dalında Lokman İlhan ve Fatih Işık a ödüllerini İzmit Belediye Başkanı Vekili Dilek Yalçın verdi.