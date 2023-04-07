Yılın ilk hasadında 370 kilo mantar toplandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hayata geçirilen mantar üretim tesisinde 2023 yılının ilk hasadında 370 kilo mantar toplandı.

İzmit'te alternatif tarım ürünleri yetiştirerek üreticiyi desteklemek için hayata geçirilen istiridye mantarı üretim tesisinde yılın ilk hasadı gerçekleştirildi. İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde Modern Hayvan Pazarı'nda bulunan üretim serasından 370 kilogram mantar hasat edildi. Mantar üretim tesisinde mantar üreticiliği yapmak isteyen vatandaşlara teknik olarak da destek veriliyor. Üretimin başladığı günden itibaren hasat edilen istiridye mantarları Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki Gıda Bankası aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor. Ayrıca, Çınar Halk Market reyonlarında da uygun fiyatlarla yerini alıyor.