Yılın son meclis toplantısı yapıldı

İzmit Belediyesi'nde yılın son meclis toplantısı Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan başkanlığında yapıldı.

Başkan Doğan meclis açılış konuşmasında engelliler gününe değinerek “Engelliler için 20 yıl öncesine göre önemli adımlar atıldı, fakat bu konuda halen ciddi eksikler var. Bunu kabul etmek lazım. Engellilerle ilgili olarak sadece belediyelerin değil toplumun her kesimine büyük görev düşmektedir. Her sağlıklı kişinin gelecekte potansiyel bir engelli olduğunu unutmayalım” dedi.

Meclis gündem maddeleri arasında yer alan İzmit Belediyesi hüküm ve tasarrufunda bulunan Terzibayırı Mahallesi'ndeki prefabrik mescidin, 5 yıl süre ile bedelsiz olarak İlçe Müftülüğü adına tahsis edilmesiyle ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün yazısı görüşülerek oy birliği ile kabul edildi. Mülkiyeti Belediyeye ait olan köylerdeki 104 adet taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanununa istinaden satışının yapılması hususunda Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün yazısı da mecliste görüşülerek Plan Bütçe Komisyonuna havale edildi. Meclis toplantısında belediyenin şirketi Sarbaş A.Ş'nin, 5393 sayılı Belediye Kanunu gereğince, sermayesinde azaltılma yapılması ve azaltılan miktarın belediyenin hesaplarına aktarılması teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun raporu da kabul edildi. Gündoğdu, Yeşilova, Alikahya Fatih, Serdar ve Kuruçeşme Fatih mahallerinde yapımı devam eden parklara isim verilmesi teklifi ile ilgili Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonunun süre uzatımıyla ilgili raporu meclis üyelerince kabul edildi.

Başkan Doğan 5 Aralık Kadın Hakları günüyle ilgili ise, “Bizim anlayışımızda her gün kadının günüdür. İslam inancı, Peygamber Efendimizin kadınlara verdiği önem, dünyaya yeni bir boyut getirmiştir. Daha İslam'ı kabul etmeden kadına olan değeri her dönemde göstermiş bir milletiz. Atalarımıza baktığımızı zaman gelenek ve inancımızdan gelen bu anlayışla kadınlara ne kadar değer verildiğini görebiliriz. Mustafa Kemal Atatürk, daha Avrupa'nın lafını bile edemediği, seçme seçilme hakkını vermediği bir dönemde kadınlara seçme seçilme hakkı vererek bu konuda Dünya'ya örnek olmuştur. Cumhurbaşkanımızın da bu çizgide olduğunu gören bir kişiyim. Kadına şiddet erkeklerin ayıbıdır. Cenneti anaların ayağının altına koyan bir anlayışa sahibiz. Tüm aday adayı olan arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Göreve talip olmak, emanete talip olmak demektir. Bunun ağırlığı ve sorumluluğu büyüktür. Yılın son toplantısını yapıyoruz. Sağlıklı ve huzurlu bir yıl diliyoruz” diye konuştu.