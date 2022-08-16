Yılların hayali gerçek oldu

Darıca'da uzun yıllardır kanayan bir yara olan Nenehatun Amatör Spor Kompleksi, kısa bir süre öne tamamlanarak gençlerin hizmete açıldı. Antrenman yapan gençleri ziyaret eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Yıllardır beklenen projeyi hayata geçirdiğimiz için çok mutluyum. Gençlerimiz daha modern imkanlarla spor yapabilecek" diye konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Darıca Belediyesi işbirliğinde ilçeye kazandırılan Nenehatun Amatör Spor Kompleksi, gençlere kapılarını açtı. Trafik kazasında hayatını kaybeden milli futbolcu Ahmet Çalık'ın adının verildiği Nenehatun Amatör Spor Kompleksi, gençlere Avrupa standartlarında antrenman ve maç yapma fırsatı sunuyor.

"Burası atıl ve ilçemize yakışmayan bir vaziyetteydi"

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da, zaman zaman antrenman ve maç yapan takımları ziyaret ediyor. Darıca Türkelispor A Takımı'nın sezon açılışı ile Darıca Kültür Martıspor ve Darıca Birlikspor alt yaş gruplarının antrenmanlarını izleyen Muzaffer Bıyık, bir hayali hep birlikte gerçekleştirdikleri için mutlu olduğunu söyledi. Söz verdiği bir projeyi daha bitirmenin gururunu yaşadığını ifade eden Bıyık, "Burası atıl ve ilçemize yakışmayan bir vaziyetteydi. Çok şükürler olsun ki Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyemizle birlikte gençlere verdiğimiz bir sözü daha yerine getirdik. İlçemize yakışan modern bir spor kompleksini tamamlayarak hizmete açtık. Şimdi burada gençlerin bu güzel ortamda spor yaptıklarını görmek inanın her şeye değer. Gençlerimiz her şeyin en güzelini hak ediyor. Gerek sahası gerekse de soyunma odaları ve tesisleriyle birlikte Nenehatun Ahmet Çalık Amatör Spor Kompleksi, Türkiye ve dünyadaki standartlarda gençlere spor yapma imkanı sunuyor. İnanıyorum ki geleceğin yıldız futbolcuları ilçemizdeki bu güzel tesisten yetişecek. Gençlere, amatör spor kulüplerimize ve ilçemize hayırlı olsun" diye konuştu.