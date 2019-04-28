Yılmaz Vural'dan güldüren cevap: “Olsun da hangisi olursa olsun”

Kocaeli Kitap Fuarı'nda oyuncu Zafer Algöz'den gelen “Beşiktaş ve Fenerbahçe'den teklif gelse hangisine gönlünüz yakın olur” sorusuna cevap veren Yılmaz Vural, “Olsun da hangisi olursa olsun” diye cevap verdi.

Teknik Direktör Yılmaz Vural ve Oyuncu Zafer Algöz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Kocaeli Kitap Fuarı'nda son kitaplarını sevenleri için imzaladı. İmza etkinliklerinde renkli görüntüler yaşanırken Vural ve Algöz'ün futbol muhabbetinde keyifli dakikalar yaşandı. Mikrofonu eline alan oyuncu Zafer Algöz, Teknik Direktör Yılmaz Vural'a Fenerbahçe ve ülke sporu hakkında esprili sorular sordu. Yılmaz Vural'ın samimi cevapları ve Zafer Algöz'ün eğlenceli soruları fuardaki sohbete damga vurdu. “Beşiktaş ve Fenerbahçe'den teklif gelse hangisine gönlünüz yakın olur” diye sorulan soruya esprili bir dilde cevap veren Vural, “Olsun da hangisi olursa olsun” dedi.

“Yanımda hocaların hocası var”

“İnandım İnat” adlı son kitabını sevenlerine imzalayan Teknik Direktör Yılmaz Vural'ın yanına gelerek mikrofonla sorular soran oyuncu Zafer Algöz, “Yanımda hocaların hocası ve belki de Türkiye'nin en büyük kariyerine sahip, Türkiye'nin her coğrafyasında görev yapmış teknik direktörümüz Yılmaz Vural var. Hoş geldiniz, Kocaeli Kitap Fuarı'na” diye konuştu.

“Kitap yazmak çok keyifli bir duygu”

“Kitap yazmak nasıl bir duygu” diye bir soru soran Algöz'e cevap veren Vural ise, "Kitap yazmak çok keyifli bir duygu. Çünkü kalıcı bir şey bırakıyoruz. Biz de istedik ki yaşanmışlıklarımızı bizden sonraki nesle aktararak bir nebze de olsa faydalı olalım. Belki de onlara bir ışık tutar. Senin gibi ikinci bir kitap daha yazmak istiyorum” diye konuştu.