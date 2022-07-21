YKS birincisine Başkan Şayir'den tam altın ve burs hediyesi

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, YKS Türkiye birincisi olan Zeynep Dila Kuyucu'yu iki tam altın ve eğitim bursu ile ödüllendirdi.

Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Yabancı Dil Testi'nden (YDT) 500 tam puan alan Türkiye birincisi Zeynep Dila Kuyucu, Dilovası ve Kocaeli'nin gururu oldu. Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Zeynep Dila Kuyucu ile ailesini, okul idaresini ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay'ı makamında ağırladı. Ziyarette, Kuyucu'yu tebrik eden Başkan Şayir, göreve geldikleri günden bu yana eğitime verdikleri desteklerin meyvelerini almaya başladıklarını belirterek, Zeynep Dila Kuyucu'nun başarısının hem Dilovası'na hem de Türkiye'ye örnek olduğunu vurguladı.

Hamza Şayir, Zeynep Dila Kuyucu'yu iki tam altın ve eğitim bursu ile ödüllendirerek, başarılarının devamını diledi.