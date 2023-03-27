YKS'ye girecek 849 öğrenciye sınav ücreti desteği

sınıfta okuyan ve YKS'ye girecek çocuklarının sınav ücretlerini kartlarına yatırdı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi ailelere, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan çocukları için nakdi destek sağladı. Büyükşehir, 12. sınıfa devam eden 849 öğrenci için ailelerine nakdi destekte bulundu. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacı ile gerçekleştirilen toplamda 195 bin 270 TL'lik nakdi destek vatandaşların 41 Kart'larına yatırıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sistemine kayıtlı, sosyal yardım desteği alan ailelerin çocuklarına gerçekleştirilen destekte AYT ve TYT sınavları için toplamda 230 TL sınav ücreti yatırıldı.