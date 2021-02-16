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Yoğun kar yağışı deniz ulaşımını durdurdu

Kocaeli’de dün gece saatlerinden itibaren devam eden yoğun kar yağışı sonrasında görüş mesafesinin azalması nedeniyle deniz ulaşımı durdu.

Kocaeli'de dün gece saatlerinden itibaren devam eden yoğun kar yağışı sonrasında görüş mesafesinin azalması nedeniyle deniz ulaşımı durdu.


Kocaeli'de dün gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, kentte ulaşımı ve hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yol açma ve tuzlama çalışmalarına rağmen kentin birçok noktasında ulaşımda aksamalar yaşandı. Devam eden yoğun kar yağışı sebebiyle Kocaeli'de deniz ulaşımı da sekteye uğradı. Yoğun kar yağışının görüş alanını kısıtlaması nedeniyle seferler iptal edildi.


İptal edilen deniz seferleri hakkında Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "Tüm deniz ulaşım seferlerimiz saat 09.00 itibari ile görüş alanının kısıtlı olması sebebi ile iptal edilmiştir. Seferlerimizin açılması durumunda tekrar bilgilendirme yapılacaktır" denildi.

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