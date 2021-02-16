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Yoğun kar yağışı TEM'i kapattı, sürücüler yolda mahsur kaldı

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli’de etkili olan kar yağışı sebebi ile TEM Otoyolu ulaşıma kapandı.

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'de etkili olan kar yağışı sebebi ile TEM Otoyolu ulaşıma kapandı. Kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğunun oluştuğu TEM Otoyolu havadan görüntülendi.


Kocaeli'de etkisini arttıran kar yağışı TEM Otoyolu'nda trafiği felç etti. Aniden bastıran kar yağışı sonrasında, TEM Otoyolu Bekirdere Viyadüğünde seyir halinde olan araçlar yolda kaldı. Yolda kalan araçlar sebebi ile TEM Otoyolu'nun Ankara ve İstanbul istikametleri trafiğe kapandı. Kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu yolda, vatandaşlar mahsur kaldı. Yaklaşık 1 saattir kapalı yolda araç sürücüleri, yolun açılmasını bekliyor.


Yağış ve buzlanma sebebiyle sürücülerin zor anlar yaşadığı bölgelerde Karayolları ile Kocaeli Büyükşehir Belediye ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışmaları sürüyor.

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