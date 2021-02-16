İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yoğun kar yağışının kapattığı TEM, 1,5 saat sonra trafiğe açıldı

Kocaeli’de etkili olan kar yağışı sebebi ile ulaşıma kapanan TEM Otoyolu, makaslayan tırların vinçler yardımı ile kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Kocaeli'de etkili olan kar yağışı sebebi ile ulaşıma kapanan TEM Otoyolu, makaslayan tırların vinçler yardımı ile kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.


Kocaeli'de etkisini arttıran kar yağışı TEM Otoyolu'nda trafiği felç etti. Aniden bastıran kar yağışı sonrasında, TEM Otoyolu Bekirdere Viyadüğünde seyir halinde olan araçlar yolda kaldı. Yolda kalan araçlar sebebi ile TEM Otoyolu'nun Ankara ve İstanbul istikametleri trafiğe kapandı. Kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu yolda, vatandaşlar mahsur kaldı.


Yaklaşık 1,5 saat kapalı kalan yolda araç sürücüleri, araçlarında yolun açılmasını bekledi. Karayolları ekipleri tarafından yapılan tuzlama çalışmaları ve makaslayan tırların vinçler yardımı ile kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.