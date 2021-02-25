Yoğun karda zarar gören çiftçilere 3.5 milyonluk destek

Kocaeli'de yoğun kar yağışı ve şiddetli rüzgardan seraları zarar gören çiftçilere, yaklaşık 3,5 milyon liraya mal olan hibe sera naylonu ve yüzde 50 hibeli sera yapım desteği sağlanıyor.

Kocaeli'de yoğun kar yağışı ve şiddetli rüzgarda seraları zarar gören çiftçilerin yardımına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi koştu. Bu kapsamda zarara uğrayan çiftçilere, kötü hava koşullarına dayanıklı olan tamamı hibe sera naylonu ile yüzde 50 hibeli modern sera yapımı desteği verilmeye başlandı. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce, İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından hasar tespit tutanağı düzenlenen Kocaeli genelinde kırsal kesimdeki 300 çiftçiye, talepleri üzerine sera naylon dağıtımına başlandı.

Dağıtımlarda öncelik verilen ce en çok zarar gören İzmit ilçesi Bayraktar Mahallesi'nde yaklaşık 74 çiftçiye 13,5 metreye 46 metre ebadında, 36 aya kadar ekonomik ömrü olan birer top sera naylonu teslim edildi. Tamamı hibe sera naylonu ve yüzde 50 hibeli sera yapım desteği ile çiftçilere yaklaşık 3,5 milyon liralık katkı sağlıyor.

Dağıtım töreninde konuşan İzmit Ziraat Odası Başkanı Yusuf Karaaslan, “Fakat bu zor anımızda, bu zor günümüzde Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın bizi yalnız bırakmadı. Zarar gören seraların naylonunun yüzde yüzünü karşıladı” diyerek destekte emeği geçenlere teşekkür etti.

Destekten memnun kaldıklarını söyleyen 30 yıllık çiftçi ve aynı zamanda Bayraktar Mahallesi Muhtarı olan Ali Cevat Tomardur, “Sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın çağrımıza hemen cevap verdi. Köyümüze gelerek seraları yerinde inceledi. Vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek amacıyla hibe olarak birer top sera naylonu ve yüzde 50 hibeli sera yapım sözü verdi. En çok zarar olan Bayraktar köyünde çiftçilere bedava sera naylonu dağıtıldı. Yüzde 50 hibe projesiyle ilgili de çalışmalarımızı, Muhtarlık Dairesi Başkanımızla birlikte yürütüyoruz. Köyüm ve halkım adına Büyükşehir Belediye başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Bayraktar'da babasıyla birlikte seracılık yaptığını ifade eden Bektaş Özlü ise, “Sera işi ve hayvancılık işi yapıyoruz. Kar nedeniyle seralarımız zarar gördü. Üzgünüz, ekmek teknemiz yıkıldı. Büyükşehir Belediyesi sağ olsun olabildiği kadarıyla yardımcı oluyor. Biz de bundan faydalanıyoruz. Büyük Büyükşehir Belediye Başkanımıza vermiş olduğu yardımlardan dolayı çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.