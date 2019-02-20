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Yoğun sis, TEM'de görüş mesafesini 30 metreye kadar düşürdü

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde etkili olan yoğun sis, TEM Otoyolu ve D100 Karayolu’nda görüş mesafesini 30 metreye kadar düşürürken, sürücüler ilerlemekte zorluk çekti.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde etkili olan yoğun sis, TEM Otoyolu ve D100 Karayolu'nda görüş mesafesini 30 metreye kadar düşürürken, sürücüler ilerlemekte zorluk çekti.


Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis trafiği olumsuz yönde etkiledi. D100 Karayolu, TEM Otoyolu sabahın erken saatlerinden itibaren etkisini hissettiren sis, görüş mesafesini yaklaşık 30 metreye kadar düşürdü. Yoğun sis sebebiyle sürücüler trafikte ilerlemekte zorluk çekti. Sapanca Yolu'nda da etkisini hissettiren sis, yaklaşık 5 saat boyunca trafiğin yavaşlamasına neden oldu.

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