"Yok artık" dedirten hırsızlık

Kocaeli'de hırsızlık için girdiği camide güvenlik kamerasının kendisini görüntülediğini fark eden hırsız, kamerayı yerinden söküp yanına aldı.

Olay, Bayramoğlu Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ndeki Ali Rıza Cansu Vakfı Cami'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hırsızlık amacıyla camiye giren şüpheli, bir süre gezindikten sonra camideki güvenlik kamerasınca görüntülendiğini fark etti. Panik olan şahıs, kamerayı yerinden söküp, yanına alarak kayıplara karıştı. Güvenlik kamerasının yerinde olmadığını gören cami yetkilileri şikayetçi oldu.

Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.