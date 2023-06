Yok böyle intikam planı

Kocaeli'de eşine cinsel içerikli mesajlar attığı ileri sürülen arkadaşından intikam almak için plan kuran tutuklu sanık, yaptıklarını mahkeme salonunda anlattı. Arkadaşını darp eden, cinsel eylemde bulunan, o anları kayda alan, bununla da yetinmeyerek ziynet eşyasını alıp, otomobilini de eşinin üzerine devrettiren sanık, "Amacım eşime kötü niyetle yaklaşan M.Y.'ye ders vermekti" dedi.

İddiaya göre, H.Z., arkadaşı M.Y.'nin eşi F.Z.'ye cinsel içerikli mesajlar attığını gördü. Bu duruma öfkelenen H.Z., komşusu ile plan yaparak, M.Y.'den intikam almak istedi. H.Z., eşinin telefonundan M.Y.'ye mesaj atarak evine davet etti, bu sırada kendisi ve komşusu Ü.Y. ise odaya saklandı. İddiaya göre, M.Y. yatak odasına geçtiği esnada ortaya çıkan H.Z. onu darp etti ve cinsel eylemde bulundu. M.Y.'nin bu anları gizlice kayda aldığı da öğrenildi.

Hem ziynet eşyasını aldı hem de otomobilini eşinin üzerine geçirdi

Bu olayın ardından H.Z., M.Y.'in eşiyle de iletişime geçti. Eşine, M.Y.'nin tefecilere borcu olduğunu, bu sebeple darp edildiğini söyleyen H.Z., söz konusu borcu ödeyebilmek için paraya ihtiyaç olduğunu söyledi. M.Y.'nin eşi H.Z.'ye 21 bin TL değerinde ziynet eşyası verdi. Bununla da yetinmeyen H.Z., M.Y.'nin otomobilini de eşi F.Z.'nin üzerine devrettirdi. Bu olayların ardından M.Y., polis merkezine giderek H.Z.'den şikayetçi oldu. Konuya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, H.Z. ve eşi F.Z. ile komşuları Ü.Y. gözaltına aldı. H.Z. tutuklandı, eşi F.Z. ile komşusu Ü.Y. ise serbest bırakıldı.

İlk kez hakim karşısında

H.Z. hakkında "Yağma, cinsel saldırı, şantaj, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, özel hayatın ihlali, silahla yaralama" suçlarından dava açıldı. Tutuklu sanık H.Z., Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanık H.Z., tutuksuz sanık Ü.Y. ile avukatı Gizem Dirbisoğlu, müşteki M.Y., eşi Ş.Y. ve avukatlar katıldı.

"Şuurumu yitirdim, kabullenemedim"

Savunması için söz hakkı verilen H.Z., M.Y.'nin aile dostları olduğunu ifade etti. Geçtiğimiz temmuz ayında kendi ailesi ve M.Y.'nin eşi ile birlikte Hatay'a gittiklerini, M.Y.'nin ise Kocaeli'de kaldığını söyleyen H.Z., "Hatay'dayken M.Y.'nin eşimin hesabına 500 TL yatırdığını öğrendim. Garipsedim. M.Y.'ye bu parayı neden yaptırdığını sordum. M.Y. bana, 'Eşin benim bacım değil mi? Her zaman istesin her zaman yatırırım. İhtiyacın olsa sana da yatırırım' dedi. Bu konuşma üzerine kötü niyetli düşünmedim. Ben de ihtiyacım için 500 TL istedim, hesabıma yatırdı. Bir süre Hatay'da kaldıktan sonra tek başıma Kocaeli'ye geldim. Eşimle telefonla konuştuğumuzda M.Y.'nin kendisine cinsel içerikli mesaj gönderdiğini söyledi. Eşim bu mesajları bana da gönderdi. M.Y.'ye herhangi bir şey söylemedim. Şuurumu yitirdim, kabullenemedim. Çok sinirlendim ve eşimin Kocaeli'ye gelmesini istedim" dedi.

"İntikam almak için plan kurdum"

Eşi F.Z.'nin Hatay'dan Kocaeli'ye döndüğünde onu almak için M.Y. ile birlikte otogara gittiklerini kaydeden H.Z., "M.Y., eşim ve çocuklarla birlikte eve gittik. M.Y. kahvaltı yaptıktan sonra evden ayrıldı, daha sonra eşime 'Hadi' diye mesaj attı. Eşime, 'Bundan sonrası bende' dedim. İntikam almak için plan kurdum. Bu süreçte çok sinirlendim. Eşim Hatay'a gittiği günden beri M.Y. cinsel içerikli görüntüler atmış, kendisinden de istemiş. Eşim korktuğu için sosyal medyadan fotoğraf bulup kendisine atmış. M.Y., eşi Ş.Y.'ye aldığı altınların fotoğraflarını göndermiş ve 'Sana bunlardan daha güzellerini alacağım, yeter ki benimle birlikte ol' demiş" ifadelerini kullandı.

"Cinsel eylem gerçekleştirdim ve videoya aldım"

M.Y.'ye, eşinin telefonundan mesaj attığını ve eve davet ettiğini dile getiren H.Z., savunmasına şöyle devam etti:

"Planım, M.Y.'nin eşimle buluşmayı istediği saatte karşısına çıkmaktı. M.Y. eve geldiğinde ben banyoya saklandım. Komşum Ü.Y.'ye de birkaç mesajı göstererek, ben kontrolden çıkarsam yanımda durmasını ve olanları kameraya çekmesini istedim. Ü.Y. ile evde saklandık. Çocuğumun oyuncak silahını göz dağı vermek amacıyla Ü.Y. beline taktı. M.Y. yatak odamda çıplak vaziyette yatıyordu. 'Ne yapıyorsun lan burada' diye seslendim. Öfke kusmaya başladım, vurdum. Yalvarıp yakarmaya başladı. Ü.Y., M.Y.'yi darp etmedi. Yine göz korkutma amacıyla M.Y.'nin arabasının anahtarını Ü.Y.'ye verip 'Sakla' dedim. Ü.Y. anahtarı alıp evden çıktı. Bu esnada M.Y.'ye cinsel eylem gerçekleştirdim ve videoya aldım"

"Amacım eşime kötü niyetle yaklaşan M.Y.'ye ders vermekti"

Sanık H.Z., M.Y.'yi dövdürmek için 3 adam tuttuğunu da belirterek, "Onu dövdürecektim ama sinirden kendime hakim olamadım ve kendim dövdüm. Alkol içtim. Bir süre sonra onu serbest bıraktım. Hastaneye gitmiş, tinercilerden dayak yediğini söylemiş. Eşine de tefecilerden dayak yediğini söyledi. Eşi Ş.Y.'ye, M.'yi tefecilerden kurtarmak için ziynet eşyalarını vermesini istedim. Eşinden 21 bin TL değerinde ziynet eşyası aldım. Altınları bozdurup M.Y.'yi dövdürmek için tuttuğum adamlara verdim. M.Y.'nin arabasını da eşimin üstüne aldırdık. Amacım eşime kötü niyetle yaklaşan M.Y.'ye ders vermekti" ifadelerini kullandı.

"Karımın ziynet eşyalarını aldı ve arabayı aldı"

Başından geçenleri anlatan M.Y. ise eşinin, Z. çifti ile 2022 yılında Hatay'a gittiğini söyledi. F.Z.'nin Hatay'dayken kendisine mesaj atarak, 500 TL istediğini ifade eden M.Y., parayı gönderdiğini belirtti. Daha sonra F.Z.'ye mesaj attığını söyleyen M.Y., "Parayı gönderdim ve kendisinden hoşlandığımı söyledim ve mesajlaşmaya başladık. 4 gün sonra F. bana eşiyle banyoda cinsel ilişkiye girerken video attı. F.'nın attığı bu videodan cesaret alarak, cinsel içerikli konuşmaya başladım. F. beni eve davet etti. Ben eve gittim. H.Z. ve Ü.Y. beni yatak odasında yakaladı. H.Z. beni beyzbol sopasıyla darp etti. Ü.Y. evden ayrılınca H.Z. bana cinsel eylemde bulunarak, videoya aldı. Biri soracak olursa beni tinercilerin dövdüğünü söylememi istedi. Karıma da tefecilerin dövdüğünü söylememi öğütledi" dedi.

"Kimseye bir şey söylememem konusunda çektiği vidolarla tehdit ediyordu"

Olaydan sonra H.Z.'nin kendisini eve bıraktığını ancak ağrıları sebebiyle hastaneye gittiğini dile getiren M.Y., "İki kolum alçıya alındı, ameliyat oldum. Kimseye bir şey söylememem konusunda çektiği vidolarla tehdit ediyordu. H.Z., eşimi telefonumdan arayarak darp edildiğini söyledi ve Kocaeli'ye çağırdı. Eşime benim tefecilerden para aldığımı, 12 yaşındaki çocuğu ormana götürdüğümü ve darp edildiğimi söylemiş. Güya tefecilerin parasını vermek için eşimin ziynet eşyalarını aldı ve üzerine kayıtlı arabamı F.Z.'nin üstüne geçirdi. Bu olaylardan sonra eşime gerçeği anlatıp şikayetçi oldum" şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.