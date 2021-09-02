Yokuşta kayan tırdan tonlarca çamur yola saçıldı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde güzergah dışında ilerleyen hafriyat yüklü tır, yokuşta yükü ağır gelince geriye doğru kaydı. Yoldaki diğer araçların geri manevra yaparak ezilmekten kurtulduğu olayda, şans eseri bir fırının önündeki kaldırıma çarparak duran tırdaki çamur ise yola saçıldı.

Olay Derince Çınarlı Mahallesi Çenesuyu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmit'te devam eden tramvay hattı çalışmalarında kazı alanından çıkarılan çamuru yüklenen 34 HA 5016 plakalı tır, Derince'deki hafriyat döküm sahasına doğru yola çıktı. Sürücünün güzergah dışına çıkarak mahalle içine girdiği hafriyat yüklü tır, Derince Çenesuyu Caddesi'ndeki yokuşu çıkarken yükünün ağırlığı sebebiyle yavaşlayınca geri kaymaya başladı. Yokuşta geri geri kayarak sürüklenen tır, bir fırının önündeki kaldırıma çarparak dururken, tırın dorse kapağının açılması neticesinde ise içerisindeki çamurun büyük bir bölümü yola saçıldı.

Tır kaydı tonlarca çamur yola saçıldı

Yola akan çamur sebebiyle caddede ulaşım bir süre aksarken, kayan tırı görerek büyük korku yaşayan esnafın ihbarı ile bölgeye belediye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen belediyeye ait iş makinesi ile yoldaki çamurun bir kısmı kaldırılarak ulaşım yeniden sağlandı.

Tır sürücüsüne 3 bin TL ceza kesildi

İş makinesi ile dorsesindeki çamuru boşaltılarak başka bir araca aktarılan tır, 3 saat sonra bulunduğu yerden hareket ettirildi. Tonlarca çamuru yola boşalan tırın sürücüsüne, güzergah dışına çıkarak yasak olmasına rağmen ana caddeden ilerleyen sürücüye ise belediye ekiplerince 3 bin TL para cezası kesildi.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Öte yandan çamur yüklü hafriyat kamyonunun kayma anları ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde cadde ilerleyen tır yokuştan çıkmaya çalıştığı sırada kayarak geri geri sürüklenmeye başlıyor. Kayan tır, arka tekeri kaldırıma çarpması neticesinde dururken, dorsesindeki çamur ise yola saçılıyor. Tırın arkasından ilerleyen diğer araçlar ise kayan tırı görünce geri manevra yaparak ezilmekten kurtuluyor.