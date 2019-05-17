Yol kenarında bulunan yavru karacaya Ormanya sahip çıktı

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yol kenarında bulunan 4 günlük yavru karaca, Ormanya Doğal Yaşam Parkı'na getirilerek tedavi altına alındı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunan 4 günlük karaca yavrusu, Kocaeli Milli Parklar ekiplerince teslim alınarak tedavi edilmesi için Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nda hizmet veren Kocaeli Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi. Annesinden ayrı kalmış 4 günlük dişi bir yavru teslim alan Rehabilitasyon Merkezi veteriner hekimleri, hızla tedaviye başladı. Veteriner hekimler tarafından karacaya ilk olarak emme refleksi kazandırıldı. Çene yapısının emecek kadar kuvvetli olmamasından dolayı süt içmekte zorlanan dört günlük yavru ilk olarak enjektör ile beslenmeye başlandı.

Ormanya ekiplerince 'Mercan' adı verilen karaca, emme refleksi kazandırıldıktan sonra biberonla beslenmeye geçti. Mercan'a daha sonra ise inspeksyon ve palpasyon yöntemi ile dış tedavi uygulandı. Genel sağlık durumu iyi olan karacanın yapılan kan testlerinde de herhangi bir sorunla karşılaşılmadı. Tedavi ve rehabilitasyon süreci tamamlandığında Ormanya'da bulunan kontrollü doğal yaşam alanına salınacak.