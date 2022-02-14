İhlas Haber Ajansı

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Yol kenarları yeşile bürünecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Karamürsel İhsaniye-Yalakdere mahalleleri arasındaki yol kenarlarını yeşillendirmek amacıyla 272 ağaç dikti.


Şehrin birçok noktasına park, bahçe, mesire alanı gibi yeşil alanlar kazandıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ana güzergah olarak kullanılan yolların çevresindeki yeşil alanları da düzenliyor. Bu kapsamda Karamürsel ilçesi İhsaniye - Yalakdere mahalleleri arasında 3,5 kilometre uzunluğundaki yolun kenarında uygun olan noktalara 450 ağaç dikiliyor. Çalışmalar kapsamında 272'sinin dikimi yapıldı. Dikilen ağaçlar; ıhlamur, akçaağaç, çınar, dişbudak ve akasya türlerinden oluşuyor.

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