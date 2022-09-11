Yol üzerindeki lastik parçasına çarpınca 6 araç zincirleme kazaya karıştı

Kaza, TEM Otoyolu Kocaeli geçişi Şirintepe mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 CGK 974 plakalı Opel marka otomobil, seyir esnasında yol üzerindeki lastik parçasına çarptı. Çarpmanın neticesinde araç savrulurken arkadan gelen otomobiller de ani fren yaptı. Duramayarak birbirine çarpan toplam 6 otomobil zincirleme kazaya karıştı. Kaza, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Herhangi bir sıkışma ya da yaralanma olmadığı tespit edilince itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerinden ayrıldı. Kazadan dolayı TEM Otoyolu'nda trafik, polis kontrolünde tek şeride düşürüldü. Bir süre yoğunluk ve kuyruklar oluştu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.