Yol verme kavgası kanlı bitti: 2 kişi silahla vuruldu

Kocaeli'de otomobil ile motosiklet arasında yaşanan yol verme kavgası kanlı bitti. Kavgada otomobildeki 2 kişi silahla vurularak yaralandı.

Olay, Gölcük ilçesi Piyale Paşa Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeyken 41 AS 316 plakalı otomobil ile plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen motosiklet arasında yol verme üzerine tartışma yaşandı. Tartıştıktan sonra motosikletli, olay yerinden ayrıldı. Bir süre sonra başka bir otomobille ve birkaç kişiyle birlikte tekrar olay yerine geldi. Tartışmanın tekrar büyümesi üzerine 41 AS 316 plakalı otomobildeki 2 kişi, olay yerine sonradan gelen otomobildeki şüpheliler tarafından silahla vuruldu. K.Ş. ve S.A. isimli iki kişi vurulmanın neticesinde yaralandı. Şüpheliler ise hızla olay yerinden uzaklaştı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.