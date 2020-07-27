Yola dökülen akaryakıt motosikletli vatandaşın ölümüne neden oluyordu

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yola dökülen akaryakıt nedeni ile kayan elektrikli motosikletten düşen vatandaşın ayağı kırıldı.

Olay, Kocaeli'nin Körfez ilçesi Yeniyalı Mahallesi Gündoğdu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokakta seyir halinde olan D.G. idaresindeki elektrikli motosiklet, yola dökülen akaryakıt nedeni ile kayarak devrildi. Kaymanın etkisi ile savrulan motosikletten düşen D.G.'nin ise ayaiı kırıldı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan D.G., Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerine intikal eden polis ekipleri ise akaryakıtın döküldüğü aracın tespit edilmesi için çalışma başlattı. Yol ekipler tarafından yapılan çalışma ile yolun temizlenmesinin ardından tekrar trafiğe açıldı.