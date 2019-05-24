Yola dökülen gübre faciaya neden oldu: 1 ölü, 2 yaralı

Kocaeli'nin Körfez ilçesi TEM otoyolunda bir tırdan dökülen gübrinin kayganlaştırdığı yolda 6 araç birbirine girdi. Kazada tırın altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Körfez TEM otoyolu otoban gişeler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan ve plakası belirlenemeyen tırdan yola sıvı halde olan hayvan gübresi döküldü. Bu sırada aynı istikamette seyir halinde olan Kemal Cenk Kaldırım idaresindeki 07 DHE 97 plakalı motosiklet, kayarak yaklaşık 100 metre sürüklendi. Motosikletten düşerek metrelerce sürüklenirken, Ali Osman Ç. yönetimindeki 34 PK 2054 plakalı tır da kayarak, Eren N. idaresindeki 34 VCT 93 plakalı otomobil, Veysel Ç. kontrolündeki 16 SLE 20 plakalı yolcu otobüsü, Adın P. kontrolündeki 54 BR 641 plakalı yolcu otobüsü ve Edirne Esnaf Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz yönetimindeki 22 AG 444 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan tır, motosikletinden düşerek yaralanan Cenk Kaldırım'ı altına alarak durabildi.

Motosiklet sürücüsü feci şekilde can verdi

Kazada Kemal Cenk Kaldırım, tırın altında feci şekilde can verirken, hurdaya dönen otomobilde bulunan sürücü Eren N. ve Simge T. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Kemal Cenk Kaldırım'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, ilk müdahaleleri ambulanslarda yapılan Eren N. ve Simge T. çevredeki hastanelere kaldırıldı.

TEM Otoyolu İstanbul istikameti ulaşıma kapandı

Kaza sebebi ile TEM Otoyolu İstanbul istikameti ulaşıma kapatıldı. Ekipler tarafından trafik D100 Karayolu'na yönlendirildi. Kazaya karışan otobüslerde bulunan yolcular ise yoldaki koku sebebi ile zor anlar yaşadı. Yolcular, olay yerine çağrılan araçlarla tahliye edilirken, yaklaşık 1 saat süren incelemelerin ardından Kemal Cenk Kaldırım'ın cenazesi, tırın altından itfaiye ekiplerince çıkartıldı. Kaldırım'ın cenazesi otopsi incelemesi için Körfez Asri Mezarlığı'na kaldırıldı. Ekipler tarafından yapılan ilk belirlemelere göre ise yola dökülen maddenin hayvan gübresi olduğu belirlendi. Araçların çekiciler Yolun açılması ile uzun araç kuyruklarının oluştuğu yolda trafik normale döndü.

“Motosikletten düşen çocuk yaklaşık 100 metre sürüklendi”

Kazada yaralanmadan kurtulan Edirne Esnaf Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz, kazaya yola dökülen hayvan gübresinin neden olduğunu belirterek, “Bizim önümüzde bir tır vardı. Bu tır savrulunca üzerinden bir madde yola dökülmeye başladı. Madde dökülünce motosiklet kaydı, motosikletten düşen çocuk yaklaşık 100 metre sürüklendi. Ben motosikletteki çocuğa yardım etmek için durmayı düşündüm. O arada benim arkamdan bir çarpma sesi geldi. Bir baktım tır bize çarpmış, rahmetlinin üzerine çıkmış. Biz de herhangi bir sorun yok. Sadece maddi hasar var. Onun dışında herhangi bir şey yok. Tola dökülen malzemenin ne olduğunu ben de bilmiyorum. Oraya bakmak lazım. Kokuya bakılırsa ya hayvan ya da insan gübresi. Çok pis kokuyor” dedi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.