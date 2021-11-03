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Yola dökülen gübre yüzünden 8 araç birbirine girdi: 2 yaralı

Kocaeli’de tırdan yola dökülen gübre sebebiyle 8 araç birbirine girdi.

Kocaeli'de tırdan yola dökülen gübre sebebiyle 8 araç birbirine girdi. Kazada 2 kişi yaralandı.


Kaza, akşam saatlerinde İzmit ilçesine bağlı Yahyakaptan Mahallesi Kandıra yolunda meydana geldi. Plakası alınamayan tırdan dökülen gübrelerin zemini kaplaması nedeniyle kayganlaşan yolda 8 araç kaza yaptı. İhbar sonrası olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi ambulans ile hastaneye kaldırdı. Kocaeli İtfaiyesi ve karayolları çalışanları ise zemindeki gübreleri temizledi. Temizlenme çalışması sırasında yol bir süre trafiğe kapandı.


Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

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