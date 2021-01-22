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Yolcu kılığındaki kuryelerin midelerinden 871 gram uyuşturucu çıktı

Kocaeli TEM Otoyolu’nda durdurulan bir yolcu otobüsünde polis ekiplerince yapılan aramalarda hareketlerinden şüphelenilen İran uyruklu 3 şahsın midelerinde, 103 paket halinde 871 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Kocaeli TEM Otoyolu'nda durdurulan bir yolcu otobüsünde polis ekiplerince yapılan aramalarda hareketlerinden şüphelenilen İran uyruklu 3 şahsın midelerinde, 103 paket halinde 871 gram uyuşturucu ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Kocaeli TEM Otoyolu'nda bir yolcu otobüsünü durdurarak arama yapan Narkotik polisleri, hareketlerinden şüphelendikleri İran uyruklu şahsın bagajlarında yaptıkları aramalarda üzerinde dışkı kalıntısı olan prezervatiflere sarılı 25 paket metamfetamin adlı uyuşturucu maddesi ele geçirdi. Uyuşturucuları yuttukları şüphesiyle hastaneye götürülen şahısların çekilen röntgenlerinde, midelerinde kapsüller halinde uyuşturucu olduğu belirlendi.



Tespit sonrasında şahısların midelerinden hekim kontrolünde 103 paket halinde 871 gram metamfetamin maddesi çıkartıldı. Emniyet Müdürlüğüne götürülen 3 şahsın, tamamlanan işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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