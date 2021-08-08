Yolcu otobüsünde 68 kaçak göçmen yakalandı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan otobüste 68 kaçak göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin göçmen kaçakçılığına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Dilovası otoyol gişeler çıkışında durumundan şüphelenilen bir otobüs durduruldu. Otobüs içindeki 68 Afganistan uyruklu göçmen ve otobüs şoförleri İ.H.Ç. ve H.D. isimli şahıslar düzenlenen operasyon neticesinde yakalandı.