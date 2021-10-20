İhlas Haber Ajansı

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Yolcu ve bagaj kısmında saklanmış 10 kaçak göçmen yakalandı

Kocaeli TEM Otoyolu üzerinde polis ekiplerince durdurulan hafif ticari aracın yolcu ve bagaj kısmından 10 düzensiz kaçak göçmen yakalandı.

Olayla ilgili araç sürücüsü gözaltına alındı.


Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünün kaçakçılığın men ve takibine yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında TEM Otoyolu üzerinde şüpheli bir hafif ticari aracı durdurdu. Araçta polis ekiplerince yapılan incelemede yolcu ve bagaj kısmındaki 10 düzensiz göçmen olduğu belirlendi. Kaçak göçmenler, işlemler için İl Göç İdaresine teslim edilirken araç sürücüsü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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