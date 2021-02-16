Yolda kalan vatandaşlara zabıta yardım etti

Karla mücadele ekipleri yolları açık tutarken, zabıta ekipleri ise araçlarıyla yolda kalan vatandaşlara yardım ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı Trafik Zabıta Şube Müdürlüğü ekipleri, kar sebebiyle ulaşımda zorluk yaşayan vatandaşlara yardım eli uzatıyor. Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesi'nin bulunması sebebiyle önemli bir güzergah olan Umuttepe yolunda zabıta ekipleri arıza nedeniyle yolda kalan ve kaza yapan araçları çekiyor.

Trafik zabıta ekipleri ise trafik akışını engelleyen araçlara müdahale ediyor. Yollar 7/24 açık tutmaya çalışılırken, trafik akışını engelleyen araçlara yer değişikliği yapılarak trafiğin akıcı olmasını sağlanıyor. Hastane güzergahı devamlı açık tutuluyor. Bölgede devriye atarak sıkıntılı olan bölgelere müdahale edilirken, kaza yapan araçlara zabıta ekipleri müdahale ediyor. Zabıta ekipleri ayrıca karda yürümekte zorluk çeken yayalara da eşlik ediyor.