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Yolda kayarken otobüs altında can veren 4 yaşındaki Hüseyin Ada toprağa verildi

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde parke parçası ile yokuştan aşağıya kayarken yola fırlayarak özel halk otobüsünün altında hayatını kaybeden 4 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde parke parçası ile yokuştan aşağıya kayarken yola fırlayarak özel halk otobüsünün altında hayatını kaybeden 4 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi.


Olay, dün akşam saatlerinde Dilovası ilçesi Kayapınar Mahallesi Garip Sokak ile Bağdat Caddesi kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Garip Sokak'ta oyun oynayan 4 yaşındaki Hüseyin Ada, altına aldığı tahta parke parçası ile yokuştan kaymaya başladı. Hızla yokuştan inen Ada, duramayarak Bağdat Caddesi'ne fırlayınca o sırada yoldan geçen Dilovası-İzmit hattında yolcu taşıyan Y.D. idaresindeki 41 J 7169 plakalı özel halk otobüsünün altında kaldı. Kanlar içinde kalan Ada'yı görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. Midibüsün arka tekerinin altından çıkarılan küçük çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Dilovası Devlet Hastanesine kaldırıldı. 4 yaşındaki Ada, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Hayatını kaybeden Hüseyin Ada, Dilovası İmam Buhari Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında aile kabristanlığına defnedildi. Cenaze töreninde çocuklarını kaybeden aileyi ise yakınları sakinleştirdi.

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