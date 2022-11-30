Yoldan çıkan otomobil binanın en alt katına uçtu

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde seyir halindeki otomobil yoldan çıkarak, 6 katlı binanın alt katına uçtu. O anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.

Kaza, gece saatlerinde Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. E.S. idaresindeki 41 AGB 775 plakalı otomobil yoldan çıkarak, kullanılmayan 6 katlı bir binanın alt katına uçtu. Kazayı gören vatandaşların yardımıyla sürücü E.S. ve otomobilde bulunan M.S. ile E.B. araçtan çıkarıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazayı yara almadan atlatan E.S., M.S. ve E.B., kontrol amaçlı Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sebebiyle otomobil hurdaya döndü. Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına da yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.