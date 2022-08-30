Yoldan geçenlere küfür edip, silah çeken şahıs gözaltına alındı

İzmit'te alkollü olduğu iddia edilen şüpheli, yoldan geçen gençlere küfür edip, silah doğrultmasının ardından gözaltına alındı.

Olay, gece 23.30 sıralarında Hacı Hızır Mahallesi Alemdar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında oturup alkol aldığı öne sürülen iki şahıs caddeden geçen bir grup gence küfür etmeye başladı. Ardından şahıslardan birinin silah çekmesi üzerine gençler olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Gençler cadde üzerinde devriye atan bekçi ekiplerine durumu bildirdi. Şahıslara üst araması yapan bekçiler, V.A. isimli şüphelinin üzerinde kurusıkı tabanca buldu. Şüpheli olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

B.Ç. ve K.M.U. isimli gençler ise şahıstan şikayetçi oldu.