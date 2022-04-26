Yollar bayrama hazırlanıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yolları Ramazan Bayramı'na hazırlıyor.

Ramazan Bayramı öncesi yollarda bakım ve onarım çalışmalarına hız veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, sürücü ve vatandaşların olumsuzluk yaşamaması için yolları bayrama hazırlıyor. Kentin birçok farklı noktasında deforme olmuş, bozulma meydana gelmiş yollar yapılan çalışmalarla onarımdan geçiriliyor. Çalışmalar çerçevesinde, Ömer Türkçakal Bulvarı 15 Temmuz Köprülü Kavşağındaki korkuluklar boyandı. Miralay Mümtaz Caddesi'nde de bozulan küp taşlar tamir edildi. Derince Çınarlı Mahallesi Önder ve Başiskele Pınar Caddesi'nde asfalt onarımı yapıldı. Karamürsel Ereğli sahil yolunda asfalt serim çalışması, İzmit Plaj Yolu, İzmit Cumhuriyet Bulvarı ve Körfez Kalburcu köy yolunda asfaltlama çalışmaları yapıldı.