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Yolun karşısına geçmeye çalışan köpeğe otomobil çarptı

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli’de yolun karşısına geçmeye çalışan köpek, otomobilin çarpması neticesinde yaralandı.

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'de yolun karşısına geçmeye çalışan köpek, otomobilin çarpması neticesinde yaralandı.


Olay, Kartepe ilçesi Sapanca Yolu Sarımeşe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak köpeğine yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan köpek, korkarak bölgeden uzaklaştı. Köpeğin yaralandığını gören vatandaşlar tarafından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine bölgeye Kartepe Belediyesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Köpek, tedavisi için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabası'na götürüldü.

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