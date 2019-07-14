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Yolun ortasına yatan köpek trafiği felç etti

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde D130 Karayolu’nun ortasına yatan köpek trafiği felç etti.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde D130 Karayolu'nun ortasına yatan köpek trafiği felç etti. Aracından inen bir vatandaş köpeği ikna etmeye çalışırken, o anlar saniye saniye kaydedildi.


Olay, Kocaeli'nin Gölcük ilçesi D130 Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yalova ve Bursa trafiğini D100 ve TEM Otoyolu'na bağlayan D130 Karayolu'nda bir köpek yolun ortasına yattı. Yolun ortasında yatan köpeği gören vatandaşlar, diğer şeritlerden geçmeye çalıştı. Bir sürücü ise aracından inerek köpeği yoldan kalkması için ikna etmeye çalıştı. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

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