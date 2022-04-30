Yönetmen Murat Uygur'dan bayram mesajı

Film, dizi ve program yönetmenliği yapan Murat Uygur, Ramazan Bayramı dolayısıyla tebrik mesajı yayınladı. Bayramın huzur, barış ve mutluluk getirmesini dileyen Uygur, bu özel günlerin toplumsal barışın pekişmesi için önemli olduğunu belirterek, "On bir ayın sultanı Ramazan ayının bereketi ile gelen mübarek Ramazan Bayramının tüm dünyada huzur ve barışın oluşması için bir vesile olmasını diliyorum. Özellikle dünyanın çeşitli bölgelerinde İslam ülkelerinde yaşanan ölüm, açlık ve sefaletin son bulması için bu özel günlerdeki birlik ve beraberliğimizi arttırmalıyız. Bu vesileyle ülkemiz ve İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramını kutlar, bayram coşkusunun kardeşliğimizi daha da güçlendirmesini dilerim” dedi.

2001 yılında yönetmenliğe başlayan ve bir çok eser ortaya koyan Uygur, en çok bilinen ve ödül alan sinema filmi ise 'Suriye'den Kaçış.'